Wehrlein si prende gara-uno a Jeddah, secondo posto di rimonta per Mortara

La vittoria nel quarto round proietta Wehrlein al comando della classifica generale con 64 punti, con Cassidy e Mortara secondo e terzo e tra loro separati da un solo punto: 48 a 47. Muller e Evans seguono rispettivamente a quota 45 e 41 punti. Tornando all'ordine d'arrivo, non va oltre l'undicesima casella (subito dietro al proprio compagno di squadra Barnard) il tedesco Maximilian Guenther (DS Penske) che - al via dal lato esterno della prima fila - aveva preso il comando grazie al pattinamento di Mortara ed era poi stato grande protagonista con Norman Nato (e con Wehrlein) fino al Pit Boost. Come Guenther perde il contatto con la testa della corsa nella fase "strategica" della gara anche lo stesso Nato con la Nissan, che aveva preso il via a fianco di Wehrlein dalla seconda fila. Fa peggio di lui (diciassettesimo) il suo compagno nonché campione in carica Oliver Rowland, mai in gara per le posizioni che contano. Subito ko Nyck De Vries che non riesce nemmeno a prendere il via con la Mahindra e Zack Maloney (Lola), fermo poche curve dopo lo spegnimento del semaforo per un contatto a centro gruppo.