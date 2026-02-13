Wehrlein si prende gara-uno a Jeddah, secondo posto di rimonta per Mortara
Il successo in Arabia Saudita consente al pilota tedesco di balzare al comando della classifica generaledi Stefano Gatti
© FormulaE
Primo successo stagionale per Pascal Wehrlein e per la Porsche in gara-uno all'E-Prix di Jeddah. Sul Corniche Circuit della città saudita il pilota tedesco sale in cattedra dopo metà gara e stacca inesorabilmente la concorrenza, tagliando il traguardo con oltre tre secondi di vantaggio su Edoardo Mortara (Mahindra), autore di una prova tutta in rimonta dopo un pessimo scatto dalla pole position (settimo dopo la prima curva). Una vittoria, quella di Wehrlein, oltremodo significativa: Pascal festeggiava infatti nel primo dei due round in programma a Jeddah il suo centesimo E-Prix di Formula E. Sul terzo gradino del podio saudita sale Mitch Evans. Il vincitore della prova precedente (Miami, alla fine di gennaio) la spunta sull'altra Porsche di Nico Mueller. A completare la top five Antonio Félix Da Costa (Jaguar). Sesta piazza finale (anche per lui tutta di rimonta dopo il via dalla settima fila) per Nick Cassidy con la Citroen. Il neozelandese chiude davanti alla Envision di Sebastien Buemi e alla Citroen gemella di Jean-Eric Vergne. Jake Dennis (Andretti) e Taylor Barnard (DS Penske) sigillano la top ten.
© FormulaE
La vittoria nel quarto round proietta Wehrlein al comando della classifica generale con 64 punti, con Cassidy e Mortara secondo e terzo e tra loro separati da un solo punto: 48 a 47. Muller e Evans seguono rispettivamente a quota 45 e 41 punti. Tornando all'ordine d'arrivo, non va oltre l'undicesima casella (subito dietro al proprio compagno di squadra Barnard) il tedesco Maximilian Guenther (DS Penske) che - al via dal lato esterno della prima fila - aveva preso il comando grazie al pattinamento di Mortara ed era poi stato grande protagonista con Norman Nato (e con Wehrlein) fino al Pit Boost. Come Guenther perde il contatto con la testa della corsa nella fase "strategica" della gara anche lo stesso Nato con la Nissan, che aveva preso il via a fianco di Wehrlein dalla seconda fila. Fa peggio di lui (diciassettesimo) il suo compagno nonché campione in carica Oliver Rowland, mai in gara per le posizioni che contano. Subito ko Nyck De Vries che non riesce nemmeno a prendere il via con la Mahindra e Zack Maloney (Lola), fermo poche curve dopo lo spegnimento del semaforo per un contatto a centro gruppo.
© FormulaE
PASCAL WEHRLEIN
"All'inizio è stato tutt'altro che facile. Ho fatto il pit boost al momento giusto per non rientrare in pista nel traffico e poter tenere il mio ritmo. Da lì in avanti ho fondamentalmente gestito. Gara caldissima comunque. Non penso troppo al primo posto nella generale al momento: contava la vittoria, che mi mancava da tempo".
EDOARDO MORTARA
"Non so cosa sia successo in partenza, dovremo cercare di capirlo. Mi hanno passato tutti... Non è stato un bel momento. Per qualche motivo l'asse anteriore mi ha tradito. Non avevo trazione, ho pattinato tantissimo".
MITCH EVANS
"Non avevo il ritmo per vincere, avrei dovuto qualificarmi più avanti. Volevo fare il mio massimo, il ritmo di gara è stato velocissimo. Poi ho fatto qualche bel sorpasso e siamo stati bravi a livello di strategia e di lavoro di squadra".