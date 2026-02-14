Atalanta, Palladino: "Non pensiamo alla Champions, ma a scalare la classifica"

14 Feb 2026 - 20:49
© Getty Images

© Getty Images

"Il campionato nostro si è riaperto quando sono arrivato a Bergamo, l'obiettivo era scalare la classifica. Abbiamo fatto un bel percorso ma non è ancora nulla; siamo venuti fuori dalle difficoltà, siamo cresciuti e queste partite servono ad acquisire consapevolezza e autostima. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, con un grande allenatore. Un match equilibrato in cui siamo stati cinici e bravi a portare a casa questa vittoria. Champions? Non dobbiamo guardare a questo, ma ragioniamo partita per partita senza focalizzarsi sulla classifica. Il nostro obiettivo era continuare la scalata, avere questa fame. Non dobbiamo mai perdere l'umiltà, siamo felici, abbiamo tre competizioni, dobbiamo recuperare le energie e continuare a spingere forte".

Così Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 all'Olimpico contro la Lazio. Poi, parlando di Raspadori, il tecnico dei bergamaschi ammette come "ha avuto un piccolo risentimento muscolare e ci auguriamo che non sia grave. Siamo felici di quello che sta facendo. Ha bisogno di continuità e stiamo cercando di dargliela. Per noi è importante, è giovane, è un vincente, si è calato subito nella nostra realtà". Infine un pensiero sul futuro: "Per noi che facciamo questo lavoro quello inglese è un calcio affascinante, in futuro mi piacerebbe andare lì. Adesso però sono concentrato sull'Atalanta e sull'obiettivo Coppa Italia che per noi è molto importante", conclude.

Ultimi video

01:43
MCH SANTA CLARA-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mourinho vince in casa del Santa Clara

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

01:43
MCH SANTA CLARA-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mourinho vince in casa del Santa Clara

I più visti di Calcio

DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

I progetti di Gattuso

I progetti di Gattuso

Le pagelle: Modric decide nonostante la stanchezza, Fullkrug rischia di buttare tutto all'aria

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:50
Atalanta: infortunio al flessore per Raspadori, salta la Champions a Dortmund
21:36
Lazio, Marusic ai tifosi: "Tornate, con voi sarebbe stata un'altra partita"
21:25
Lazio, Sarri: "Valiamo più di metà classifica, oggi non sono deluso"
21:00
Ligue 1: Marsiglia solo pari con Strasburgo, Lille-Brest 1-1
20:58
FA Cup: avanti Manchester City, Newcastle e West Ham, fuori Burnley