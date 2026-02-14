Marotta: "Chivu scelta non casuale, sicuramente ha sorpreso in positivo"

"Chivu è una scelta non casuale, è stata una scelta ponderata. Conoscevamo il professionista e l'uomo. Non abbiamo dovuto fare confronti con altri profili e siamo andati diretti su di lui. Sicuramente ha sorpreso in positivo, aveva tanti valori come allenatore e reciterà un ruolo da protagonista. Se abbiamo un problema negli scontri diretti? Non esiste alcun tarlo, le sconfitte negli scontri diretti sono frutto di casualità ed episodi. E con la Roma abbiamo vinto. Ma le prestazioni sono sempre state convincenti, non siamo stati messi sotto da nessuno. Spero che l'esperienza dell'anno scorso ci serva. Come Inter siamo obbligati a puntare il massimo in tutte le competizioni. Dipenderà da noi e anche dagli avversari ma quando dico da noi intendo ponderare l'aspetto psicofisico. Chivu fa un turnover molto molto intelligente", queste le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta alla vigilia della partita con la Juventus.