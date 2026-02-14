Juve, Chiellini: "Speriamo di dare una mano a questo campionato..."

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla gara di San Siro della sua Juve contro l'Inter: "Speriamo di dare una mano a questo campionato a tenerlo aperto così anche le altre sono contente: ma l'Inter è la squadra più forte ormai da tanti anni e va dato merito alla società che ha costruito una squadra forte. Non sorprende siano lì e sarà una partita difficile ma anche bella da giocare. Spero di vedere una conferma delle prestazioni degli ultimi mesi limitando gli errori che stiamo pagando a caro prezzo: contro la squadra più forte del campionato sarebbe importante. Abbiamo sempre giocato con questi giocatori, la partita la giochiamo con le nostre caratteristiche: puntiamo sul gioco, non sulla fisicità contro i loro difensori perché hanno qualcosa in più. Cercheremo di portarli in zone scomode dove possono essere meno efficaci: se giochiamo a lanci lunghi non ne prendiamo una". Chiusura dedicata a Koopmeiners: "Ha fatto un'ottima partita contro la Lazio, sfortunato sul gol annullato: sta bene, si sta allenando bene. Deve ancora riuscire a fare quello che ha fatto vedere all'Atalanta ma siamo contenti del suo apporto ed è tranquillo, non si lamenta. E' pronto e farà sicuramente parte della partita nel secondo tempo".

