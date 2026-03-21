Cassidy e la Citroen in pole sotto la pioggia a Madrid, De Vries in prima fila con la Mahindra

È di Nick Cassidy la pole position per l'ePrix di Madrid. Il pilota neozelandese della Citroen (ottava pole personale e a prima in Formula E per la Casa francese) prevale in finale per 266 millesimi sulla Mahindra dell'olandese Nick De Vries. Dalla seconda fila scattano alle 15.00 Antonio Félix Da Costa (TCS Jaguar, eliminato in semifinale da De Vries) e Norman Nato (Nissan, battuto dal poleman Cassidy), usciti di scena nelle semifinali di una qualifica nella quale a fare la differenza sull'asfalto bagnato dello storico circuito del Jarama (alla periferia nord della capitale spagnola) sono stati gli errori di alcuni dei piloti che erano approdati ai Duels superando la selezione finale della fase a gruppi, come i due piloti che dividono la terza fila: l'italoelvetico Edoardo Mortara con l'altra Mahindra e il leader della classifica generale (con sei punti di vantaggio sullo stesso Mortara) Pascal Wehrlein (Porsche).