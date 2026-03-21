Cassidy e la Citroen in pole sotto la pioggia a Madrid, De Vries in prima fila con la Mahindra
Il neozelandese regala alla Casa francese la prima pole nel Mondiale elettricodi Stefano Gatti
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È di Nick Cassidy la pole position per l'ePrix di Madrid. Il pilota neozelandese della Citroen (ottava pole personale e a prima in Formula E per la Casa francese) prevale in finale per 266 millesimi sulla Mahindra dell'olandese Nick De Vries. Dalla seconda fila scattano alle 15.00 Antonio Félix Da Costa (TCS Jaguar, eliminato in semifinale da De Vries) e Norman Nato (Nissan, battuto dal poleman Cassidy), usciti di scena nelle semifinali di una qualifica nella quale a fare la differenza sull'asfalto bagnato dello storico circuito del Jarama (alla periferia nord della capitale spagnola) sono stati gli errori di alcuni dei piloti che erano approdati ai Duels superando la selezione finale della fase a gruppi, come i due piloti che dividono la terza fila: l'italoelvetico Edoardo Mortara con l'altra Mahindra e il leader della classifica generale (con sei punti di vantaggio sullo stesso Mortara) Pascal Wehrlein (Porsche).
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Alle loro spalle L'altro tedesco Maximilian Guenther con la migliore delle DS Penske (anche per lui un errore ai quarti) e il campione in carica Oliver Rowland (Nissan). A chiudere la prima metà dello schieramento di partenza del sesto round stagionale sono l'inglese Dan Ticktum (Cupra Kiro) e il barbadiano Zack Maloney (Lola Yamaha Abt), vale a dire i primi due piloti eliminati nella fase a gruppi. Gara tutta in salita per Mitch Evans. Il pilota neozelandese della Jaguar non è andato oltre l'otavo tempo nel gruppo A e scatta quindi dall'ottava fila a fianco dell'inglese Taylor Barnard (Penske). Qualifiche al ribasso anche per Jean-Eric Vergne: il compagno di squadra dell'autore della pole Cassidy ha chiuso in nona posizione il suo gruppo e prende il via dall'esterno della nona e penultima fila, a fianco dello svedese Joel Eriksson (Envision Racing).