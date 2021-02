Ancora Mercedes e De Vries davanti a tutti nelle libere 2 in Arabia

FORMULA E

A Diriyah l'olandese precede il compagno Vandoorne, in difficoltà il campione Da Costa

Ancora Mercedes davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere dell'E-Prix dell'Arabia Saudita, primo round del campionato di Formula E. Sul tracciato cittadino di Diriyah, il più veloce si è confermato Nick De Vries con il tempo di 1'08"582. Alle sue spalle il compagno di team Stoffel Vandoorne, staccato di poco meno di due decimi.

Alle spalle delle due Frecce d'Argento si sono piazzati Mortara (Venturi), Rowland (Nissan) e Lotterer (Porsche). Solo 18° tempo per il campione in carica, Da Costa. La sessione è stata interrotta a circa 1' dal termine per l'esposizione della bandiera rossa causata da Frijns, andato a sbattere alla curva 14.

Dalle 13.45 scatterà la caccia alla prima Super Pole del 2021, sempre in live streaming su Sportmediaset.it, mentre dalle 17.45, in diretta anche sul canale 20, potrete seguire la gara inaugurale di questa settima stagione del Mondiale elettrico.