Mercedes comanda anche in Formula E: la Stella d'argento brilla nel primo turno di prove "by night" a Riad

FORMULA E

Il Campionato del Mondo "cento per cento elettrico" ha mosso i primi passi con la sessione inaugurale di prove libere dell'E-Prix di Riad.

di

STEFANO GATTI

Nyck De Vries mette tutti in fila nel turno di prove libere che apre l'E-Prix saudita e - per la prima volta sotto le luci artificiali - l'intero Mondiale. Il pilota olandese del Mercedes-EQ Formula E Team precede nella classifica dei tempi il numero uno del TAG Heuer Porsche Formula Team André Lotterer ed il campione 2016-2017 Lucas Di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler). Quarto tempo per l'italosvizzero Edoardo Mortara con la Gen2 del ROCKiT Venturi Racing, team satellite Mercedes. Solo ottavo invece il campione in carica Antonio Felix Da Costa.

All'alba del Mondiale (anzi, al tramonto, vista la modalità "by night" della prova d'apertura) restano nell'ombra proprio il 30enne portoghese che ha portato a casa il titolo 2020 ed il suo compagno di squadra Jean-EricVergne. Se Antonio è infatti riuscito quantomeno a chiudere il primo turno di prove dell'anno all'interno della top ten (staccato di otto decimi dal vertice), il due volte campione francese (Season 4 e 5) si ritrova confuso nella "pancia" del gruppo: quindicesimo con l'altra DS Techeetah, ad un secondo e un decimo dal leader De Vries. Un distacco piuttosto consistente, visto che l'olandese ha "staccato" la miglior performance in 1.08.963. Il contingente tedesco ha comunque fatto faville (più propriamente: scintille!) con il team ufficiale Mercedes al comando davanti a quello Porsche ed al team Audi Sport ABT Schaeffler.

Non brillano invece i piloti BMW i Andretti: decimo tempo per il plurivincitore Maximilian Guenther, 24esimo(ed ultimo) per l'esordiente britannico Jack Dennis. Avvio deludente per il team americano che si ers aggiudicato l'edizione inaugurale dell'E-Prix arabO con Da Costa nel 2018 e gara-due del 2019 con Alexander Sims (oggi in forza a Mahindra Racing). D'altra parta la tradiZIone sembra contare poco sullo tortuoso circuito di Riad, visto che anche il vincitore di gara-uno del 2019 Sam Bird (Jaguard Racing) segna per ora il passo, con la ventesima prestazione, davanti solo ad Oliver Turvey ed agli esordienti Norman Nato, Nick Cassidy e Jake Dennis.