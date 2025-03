Zhou pensa in grande: "Voglio fare la mia parte per la Ferrari e crescere come pilota"

C'è da aspettarsi che i suoi connazionali più entusiasti ma meno addentro al motorsport si sottoporranno senza battere ciglio a ore d'attesa per un autografo oppure un selfie e che si meraviglieranno - e non poco! - di non vederlo sulla griglia di partenza domenica (anzi già nella Sprint del sabato). Lui è Guanyu Zhou e fa il pilota di riserva della Ferrari. Un personaggio per certi versi ancora misterioso: c'è voluto un anno solo per capire quale fosse il nome proprio e quale il cognome. Quanto al suo valore come pilota, beh... tre stagioni complete non sono bastate a farsene un'idea precisa. L'emergenza sanitaria mondiale gli ha permesso di gareggiare in Formula Uno davanti alla sua sterminata platea di tifosi solo nel 2024, a fronte di una presenza triennale che si è (lui si augura solo temporaneamente) esaurita alla fine dello scorso anno. Originario proprio di Shanghai, megalopoli nella quale è nato il 30 maggio del 1999, Guanyu ha infatti disputato il Mondiale con la Sauber Alfa Romeo dal 2022 al 2024 ma il suo GP di casa è appunto tornato in calendario lo scorso anno dopo ben quattro cancellazioni-Covid consecutive. Shanghai Dangerous, viene da dire!