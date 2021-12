Yas Marina: Shwartzman e la Haas davanti ai big nell'ultima classifica del 2021, sesto tempo per Sainz

FORMULA 1

È del pilota della Ferrari Driver Academy il miglior tempo nella seconda ed ultima giornata di test sulla pista di Yas Marina

di

STEFANO GATTI

Fanalino di coda per l'intera stagione, il team Haas conquista l'ultima vetta (della classifica): il miglior tempo del secondo giorno di test di Abu Dhabi lo firma Robert Shwartzman con l'ormai vetusta VF-21. Il pilota russo della FDA era però al volante dell'unica monoposto in configurazione 2021 in pista. Lo seguono nella graduatoria Lando Norris e Sebastian Vettel, al volante di quelle adattate per collaudare gli pneumatici da 18 pollici che verranno utilizzate l'anno prossimo. Sesto tempo per Carlos Sainz con la Ferrari.

Per il pilota russo di Formula 2 (secondo nel campionato cadetto alle spalle di Oscar Piastri, suo compagno nel team Prema) la miglior performance di giornata arriva in capo ad un tour de force di 130 giri al volante della monoposto meno competitiva dell'intero lotto, che era oltretutto una semplice rivisitazione della Haas del 2020...

Tutti gli altri piloti sono invece scesi in pista con monoposto di fatto "laboratorio". Nella classifica... vera Lando Norris (103 giri) ha preceduto di 568 millesimi Sebastian Vettel (134 passaggi) e di 595 George Russell. Abbandonata la Williams per salire a bordo della Mercedes (come dire agli antipodi della griglia di partenza) , il pilota di King's Lynn non è andato oltre un totale di 82 giri: praticamente un GP e mezzo e quindi poco più della metà delle tornate inanellate dal trio che segue il nuovo compagno di squadra di Lewis Hamilton in classifica: quinto tempo (e 149 giri) per Pierre Gasly, sesto per Carlos Sainz (151) e settimo per Fernando Alonso (148).

Lo spagnolo della Ferrari è stato il pilota più assiduo tra quelli in attività nell'ultima giornata di attività "ufficiale" della Formula Uno 2021. Per Carlos un ritardo dalla vetta (o meglio dal crono di riferimento di Norris) di 897 millesimi di secondo. Appena un pasaggio in meno per Guanyou Zhou (150 giri con l'Alfa Romeo Sauber). Chiudono la classifica Sergio Perez (118) e - completando il "testacoda" Haas di giornata - il brasiliano Pietro Fittipaldi (123).