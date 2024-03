Wolff: "Mercedes-Verstappen? A un certo punto si farà"

FORMULA 1

Il team principal della scuderia tedesca apre all'arrivo del campione olandese: "Abbiamo un posto libero, a meno che Max non decida di venire da noi..."

Per il team principal della Mercedes, Toto Wolff, il campione del mondo Max Verstappen è la scelta numero uno per sostituire Lewis Hamilton, destinato alla Ferrari, come prima guida della squadra tedesca nel 2025. "Questa unione prima o poi dovrà accadere - ha dichiarato Wolff a Fox Sports - . Avevo visto Max in Formula 3; era molto bravo. Ho un buon rapporto con suo padre, quindi ci siamo seduti a casa mia a Vienna e abbiamo detto: cosa possiamo fare?"

Alla domanda su quando deciderà sul posto vacante insieme a George Russell, Wolff ha risposto: "Abbiamo un posto libero, l'unico nei migliori team, a meno che Max non decida di venire da noi...". Insomma, le tensioni tra Verstappen, soprattutto per quanto riguarda suo padre Jos, e la Red Bull intesa come Chris Horner, hanno aperto una piccola crepa in cui si è subito infilata la Mercedes.

Poi una battuta su Hamilton prossimo pilota di Maranello: "Il rosso non gli dona".