Carlos Sainz strega Red Bull e Mercedes: "Stiamo monitorando il mercato. È veloce e non ha un contratto"

FORMULA 1

La vittoria conquistata in Australia ha colpito i due team che starebbero pensando a lui per il futuro

La vittoria di Carlos Sainz al Gran Premio d'Australia ha scatenato ulteriormente il mercato della Formula 1. L'assenza di certezze sul futuro prossimo ha aperto nuove prospettive per il pilota spagnolo che è finito nel mirino sia della Red Bull che della Mercedes, come dichiarato al termine della gara dai rispettivi team principal, potrebbe cambiare sedile nel 2025. Il primo a esprimersi è stato Chris Horner che ha parlato di un possibile ritorno di Sainz nella casa austriaca.

"Sulla base di una prestazione come questa, non si può escludere nessuna possibilità. Noi vogliamo schierare la miglior coppia possibile e a volte capita di dover guardare fuori dal bacino che hai a disposizione - ha spiegato il dirigente inglese -. La gara è stata vinta da un pilota velocissimo e senza contratto, quindi il mercato è ragionevolmente fluido su certi piloti".

Dello stesso parere è apparso Wolff che, come riportato Racing News 365, avrebbe lasciato spazio a uno scambio con Lewis Hamilton che a partire dalla prossima stagione vestirà la casacca rossa: "Tutti i piloti disponibili sul mercato o che potrebbero essere interessanti per noi, hanno argomenti in loro favore. Che siano i piloti giovanissimi, i molto esperti negli anni migliori. O Carlos - ha sottolineato l'austriaco -. a scelta da fare è difficile, perché non è come se vi fosse un chiaro criterio e ogni cosa vada nella direzione opposta. Voglio solo fare un passo indietro e monitorare la situazione. Alcuni dei piloti che ho citato potrebbero firmare per altre squadre, sto solo osservando".

Servirà attendere le prossime gare per aver un quadro della situazione più chiaro, tuttavia Carlos Sainz non sembra correre rischi di non aver un sedile in vista del 2025.