Williams forza cinque: Sainz e Albon, stagione da incorniciare... o quasi

Tra le sorprese più grandi del Mondiale terminato domenica 7 dicembre ad Abu Dhabi c'è sicuramente il quinto posto della Williams nella classifica Costruttori. Il dato non è esaltante di per sé (il team fondato da sir Frank vanta ben nove titoli Costruttori e sette Piloti) ma assume spessore una volta inquadrato nel contesto della stagione. Grazie ai 137 punti totalizzati da Alexander Albon (ottavo tra i piloti con 73) e da Carlos Sainz (nono con 64) Atlassian Williams Racing - questa la denominazione ufficiale - ha chiuso il 2025 subito (si fa per dire) dietro alle Big Four e "prima" del resto del mondo, con un ritardo di ben 361 punti dalla Ferrari e un margine di 45 lunghezze sulla sesta classificata Racing Bulls, che l'ha a sua volta spuntata allo sprint (92 a 89) nei confronti di Aston Martin. Erano ben otto anni che la Williams non arrivava così in alto: il quinto posto 2025 pareggia quello del 2017 (Felipe Massa e Lance Stroll al volante), "apice" di un quadriennio da top team o quasi che - nelle tre stagioni precedenti - aveva visto lo stesso Massa e Valtteri Bottas portare la Williams per due volte sul terzo gradino del podio Costruttori (2014 e 2015) e di nuovo al margine basso della top ten nel 2016. Un balzo in avanti di quattro caselle in classifica - quello compiuto quest'anno dalla Williams - che è il più grande in assoluto del Mondiale appena consegnato alla storia, eguagliato... ma nel senso inverso da Alpine, passata dal sesto posto del 2024 al decimo e ultimo del 2025, nonostante la "cura" Briatore.