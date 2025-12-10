Genoa, il presidente Sucu: "Mercato? Ai tifosi faremo un regalo per Natale"

A margine della presentazione del nuovo Genoa Store, che ha comportato un investimento di un milione di euro in partnership con l'azienda Velier, il presidente Dan Sucu e l'ad Andres Blazquez hanno confermato che il club è pronto a intervenire sul mercato a gennaio. "Un regalo ai tifosi per Natale? Sicuramente, perché dobbiamo fare molte cose meglio rispetto a quanto abbiamo fatto-ha spiegato il presidente Sucu-. De Rossi? Ha tutta la nostra fiducia, speriamo possa aiutarci per arrivare a quota 40 punti il più presto possibile".