Da Olbia a Cagliari, la Fiamma olimpica sbarca in Sardegna

L'accensione a Olimpia. Poi l'approdo a Roma. E ora la Fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina sbarca anche in Sardegna. Il 13 dicembre da Olbia, torcia e staffetta dei tedofori correranno verso Sassari, Porto Torres e Stintino, Alghero e Nuoro. Il giorno successivo, domenica 14, passaggio a Oristano, Sanluri, Barumini, Iglesias, Quartu e Cagliari. Sarà il capoluogo l'ultima tappa della Fiamma olimpica nell'Isola prima del trasferimento in Sicilia.