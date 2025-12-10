Logo SportMediaset

Da Olbia a Cagliari, la Fiamma olimpica sbarca in Sardegna

10 Dic 2025 - 19:15

L'accensione a Olimpia. Poi l'approdo a Roma. E ora la Fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina sbarca anche in Sardegna. Il 13 dicembre da Olbia, torcia e staffetta dei tedofori correranno verso Sassari, Porto Torres e Stintino, Alghero e Nuoro. Il giorno successivo, domenica 14, passaggio a Oristano, Sanluri, Barumini, Iglesias, Quartu e Cagliari. Sarà il capoluogo l'ultima tappa della Fiamma olimpica nell'Isola prima del trasferimento in Sicilia.

Le tre tedofore individuate dall'amministrazione comunale per chiudere il lungo percorso che, in partenza dal Poetto arriverà fino a via Roma, sono le campionesse Dalia Kaddari, atletica, Giulia Stagno, hockey su prato e Francesca Zucca, nuoto. Porteranno il fuoco di Olimpia nell'ultimo chilometro per poi accendere il braciere. Le protagoniste portacolori del Comune hanno preso parte questa mattina alla conferenza stampa di presentazione.

"Un appuntamento - ha sottolineato l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta - al quale la città di Cagliari tiene in modo particolare perché il passaggio della Fiamma olimpica riassume tutti i valori fondamentali e più nobili della pratica sportiva, sia a livello agonistico che a livello amatoriale, ma soprattutto assume un connotato prezioso sotto il profilo della inclusività".

Manifestazione al via a partire dalle 14.30 dal Poetto con la prima corsa sino al palco allestito in via Roma. Le tedofore correranno poco più di duecento metri ciascuna. Daranno il loro contributo anche i ragazzi di Millesport, il Cagliari calcio con il suo progetto Casteddu for Special e BeAsOne.  

