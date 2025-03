Weekend perfetto per Norris, Antonelli "agita" Russell. Polveri bagnate per la Ferrari

Un weekend da rookie tutto in crescendo per AKA: imperfetto e anche un po' sfortunato in qualifica, il "nostro" ha cambiato passo in gara e lo ha fatto - molto significativamente - quando le condizioni ambientali sono andate peggiorando. Saltate ai box le Ferrari e infilato anche Albon, Kimi deve avere addirittura messo nel mirino il terzo gradino del podio del suo compagno di squadra: non sarebbe un pilota di Formula Uno se non lo avesse fatto in uno scenario così in evoluzione. Quindi bravo, anzi bravissimo e alla fine dei conti anche fortunato, visto che - a fronte di un paio di big del recente passato che hanno assaggiato i muretti australiani, lui ha "scelto" di girarsi in una curva che per via di fuga (invece di erba o ghiaia) ha l'asfalto di un parcheggio e spazio a sufficienza per riprenderla prima di fare danni!