Voci dall'Inghilterra: Hamilton e la Mercedes vicinissimi al rinnovo fino al 2023

FORMULA UNO

di

STEFANO GATTI

Proverà di nuovo ad eguagliare le novantuno vittorie di Michael Schumacher tra due domeniche al Nuerburgring, Lewis Hamilton. E sarà proprio nel weekend del Gran Premio del Gran Premio di Germania che - secondo le più recenti indiscrezioni della stampa inglese - che il sei volte campione del mondo e la Mercedes annunceranno la prosecuzione di un binomio che dura dal 2014 ed ha fin qui fruttato cinque titoli iridati piloti, prossimi a diventare sei.

Secondo il Daily Mail, Hamilton e la Mercedes andranno ancora insieme a caccia di vittorie (e quindi titoli) fino al 2023 ed il quotidiano popolare britannico si spinge oltre, fino a ad assicurare il totale accordo tra e parti, a fissare nel weekend del prossimo Gp di Germania la data dell'annuncio ma soprattutto anticipare il compenso che la Casa tedesca e gli sponsor verseranno al Re (Mida) Nero: quarantaquattro milioni per ciascuna stagione. Quarantaquattro, curiosamente come il numero della Freccia Nera,

Potrebbe quindi essere un fine settimana perfetto, quello di Hamilton al Nuerburgring, dove la Formula Uno farà di nuovo tappa - fra venerdì 9 e domenica 11 ottobre - per la prima volta dal 2013 (vittoria di Sebastian Vettel con la Red Bull-Renault). Rinnovo del contratto, vittoria e record di Schumacher pareggiato proprio in Germania, con conseguente, ulteriore passo verso il titolo numero sette (di nuovo pareggiando Schumi) concorrerebbero a chiudere, per Lewis, il cerchio di un weekend da sogno.

Intanto il leader del Mondiale, che ha vissuto un mese di settembre altalenante (i "mal di pancia" di Monza e Sochi inframezzati dal successo al Mugello), deve pensare anche a ritrovare in modo continuativo i suoi "winning ways" con la Mercedes che, oltre a lavorare alla prosecuzione del rapporto con Lewis, è ancora in attesa delle mosse di Toto Wolff, ora che l'ambitissimo ruolo di presidente di Formula One Group se lo è aggiudicato Stefano Domenicali.