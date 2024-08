Villeneuve: "Hamilton e la Ferrari? Sarà un ottovolante emozionale!"

SFIDA DEFINITIVA

Il campione del mondo di ventisette anni fa "approva" la scelta di sir Lewis di chiudere la sua straordinaria carriera con la Scuderia

© Getty Images "Hamilton? Con la Ferrari sarà un ottovolante di emozioni! Nel bene e nel male, Lewis è sempre molto... coinvolto nella sua guida, e questo sembra influenzare parecchio il suo rendimento. Si può dire che fosse in stato di grazia il mese scorso a Silverstone, e non gli capitava da tempo. Fino a quel weekend era stato un gradino sotto a George Russell, il che per la verità fa strano. In Inghilterra il suo istinto omicida è tornato e ha fatto la differenza sotto la pioggia. Questo è il campione che conosciamo, quello che sa come cogliere un'occasione". In una conversazione con instantcasino.com ripresa da vari media d'Oltremanica, Jacques Villeneuve dice la sua sulla scelta del sette volte iridato di Stevenage di andare a caccia del titolo numero otto (come ottovolante...) al volante della Rossa, mettendo al tempo stesso in guardia dal coinvolgimento emotivo di cui alle prime righe, suscettibile appunto di fare la differenza in tutti i sensi... di marcia.

Campione del mondo nel 1997 con la Williams-Renault, commentatore televisivo sempre un po' fuori dagli schemi e quindi generalmente piuttosto originale e arguto, il cinquantatreenne canadese immagina un 2025 (e oltre) da "montagne russe" per il binomio formato dalla Ferrari e dal vincitore di due degli ultimi tre GP: quello già citato d'Inghilterra e quello ancora più recente del Belgio. Successo, quello di Spa-Francorchamps, che Lewis ha ereditato dal proprio compagno di squadra Russell per sottopeso della Mercedes di quest'ultimo in sede di verifica dopogara.

"Hamilton aveva in ogni caso bisogno di un cambiamento. Non rimpiangerà di aver lasciato la Mercedes. La Ferrari è la sfida definitiva e se ce la farà a vincere il Mondiale con loro, beh allora Lewis diventerà senza dubbio il più grande di tutti i tempi, traesversalmente alle generazioni. In realtà non conta neanche il numero dei titoli con i quali Hamilton chiuderà la sua carriera, perché alcune delle sue stagioni con la Mercedes sono state facili. Sono invece sfide come quella che ha appena accettato a distinguerlo da tutti gli altri".