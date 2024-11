Via da Las Vegas: Losail e Abu Dhabi, solo premi di consolazione

Chiusa a Las Vegas la corsa al titolo piloti, meritatamente vinta da Max Verstappen, il Mondiale di Formula Uno non si ferma ma in un certo senso toglie una marcia: è caccia ai premi di consolazione (anche se particolarmente cospicui in termini economici) e in particolare al titolo Costruttori che vede la Ferrari nel ruolo di sfidante della McLaren e Red Bull terza incomoda o magari solo ago della bilancia tra la Rossa e il team papaya. Un confronto cromatico ma non particolarmente colorito a livello di richiamo mediatico, anche se per le dirette interessate i motivi per inseguire la missione fino all'ultimo giro di Yas Marina sono... milioni. McLaren riparte tra pochi giorni da Losail con i favori del pronostico (e ventiquattro pounti di vantaggio), Ferrari punta a trascinare la diretta concorrenza alla resa dei conti di Abu Dhabi, sulla carta più adatta alle caratteristiche delle SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz che - per inciso - nelle due ultime tappe del Mondiale non possono più permettersi "distrazioni" personali come quelle di Las Vegas (e non solo). O meglio, è la cabina di regia di Maranello a dover impartire indicazioni inequivocabili ai propri piloti. Perché se da un lato è certo che quello di Las Vegas è stato un episodio alla fine indolore (a posizioni invertite non sarebbe cambiato il bottino-punti), dall'altro ha lasciato un po' interdetti la scelta del Team Principal ferrista di tagliare corto fin da subito sui malumori di Leclerc e sulla spregiudicatezza di Sainz: dal nostro punto di vista preferibile quest’ultima, trattandosi di un Gran Premio di Formula Uno e non di un torneo di canasta.