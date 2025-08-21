La Malesia rinuncia a ospitare un GP nel prossimo futuro

La Malesia ha escluso la possibilità di ospitare un Gran Premio di F1 nel prossimo futuro, citando i costi e un calendario di gare già fitto di appuntamenti. Per assicurarsi un GP, la Malesia dovrebbe "firmare un contratto da tre a cinque anni con Liberty Media (che detiene i diritti commerciali della F1), il che rappresenta un impegno di circa 1,5 miliardi di ringgit (304 milioni di euro) in questo periodo", ha dichiarato al parlamento il ministro dello Sport Hannah Yeoh. Oltre a questi diritti, sono necessari circa 10 milioni di ringgit (2 milioni di euro) all'anno solo per mantenere il circuito agli standard internazionali, ha aggiunto il ministro. La nazione del Sud-Est asiatico ha ospitato il suo primo GP di F1 nel 1999 sul circuito di Sepang. L'ultimo si è svolto nel 2017, sullo stesso tracciato.