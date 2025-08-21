Logo SportMediaset
La Malesia rinuncia a ospitare un GP nel prossimo futuro

L'ultima gara a Sepang nel 2017, serve aiuto di aziende private

21 Ago 2025 - 15:35
© IPA

© IPA

La Malesia ha escluso la possibilità di ospitare un Gran Premio di F1 nel prossimo futuro, citando i costi e un calendario di gare già fitto di appuntamenti. Per assicurarsi un GP, la Malesia dovrebbe "firmare un contratto da tre a cinque anni con Liberty Media (che detiene i diritti commerciali della F1), il che rappresenta un impegno di circa 1,5 miliardi di ringgit (304 milioni di euro) in questo periodo", ha dichiarato al parlamento il ministro dello Sport Hannah Yeoh. Oltre a questi diritti, sono necessari circa 10 milioni di ringgit (2 milioni di euro) all'anno solo per mantenere il circuito agli standard internazionali, ha aggiunto il ministro. La nazione del Sud-Est asiatico ha ospitato il suo primo GP di F1 nel 1999 sul circuito di Sepang. L'ultimo si è svolto nel 2017, sullo stesso tracciato.

Gli elevati costi organizzativi della gara hanno portato successivamente alla rimozione del GP della Malesia dal calendario a partire dal 2018. Sepang continua invece ad ospitare una tappa del mondiale MotoGP. Nella regione, Singapore ospita già un GP (in notturna) e la Thailandia spera di diventare il prossimo Paese ospitante. A giugno, il governo thailandese ha presentato un'offerta da 1,2 miliardi di dollari per organizzare una gara di F1 sulle strade di Bangkok a partire dal 2028. Tuttavia, la Malesia non chiude completamente la porta all'idea di ospitare nuovamente gare di F1, a condizione che le aziende private siano disposte a coprirne i costi, ha affermato Yeoh.

