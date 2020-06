Vettel-Racing Point: "Nessun contatto"

Il team principal della Racing Point Otmar Szafnauer ha dichiarato, sull'ultimo podcast della F1 Nation, che non ha parlato con il ferrarista Sebastian Vettel su un suo possibile arrivo nel team, insistendo sul fatto che è felice con l'attuale schieramento di piloti, Sergio Perez e Lance Stroll. E' quanto si legge sul sito ufficiale della F1. "Sappiamo tutti che ottimo lavoro ha fatto Seb", ha detto Szafnauer. "Ha vinto presto nella Toro Rosso, dove è stato fantastico, e ha conquistato quattro campionati mondiali. Ha disputato delle ottime gare e penso che alla sua età relativamente giovane, 33 anni, gli siano rimasti ancora degli anni buoni per correre. Ma non sta a me dirlo. Seb ed io siamo amici da molto tempo, anche prima che fosse un pilota di Formula 1 lo conoscevo. Ma non mi ha chiamato", ha aggiunto.