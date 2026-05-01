Vonn: "Mai provati dolori come questo, potrei non gareggiare più". Ma poi arriva l'acrobazia sulle stampelle...

La campionessa infortunata: "Mai provati dolori come questo"

01 Mag 2026 - 11:19
© instagram

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"Cerco di vivere il momento. Semplicemente non voglio prendere decisioni affrettate, pensando a cosa farò. Potrei ritirarmi, potrei non gareggiare mai più e andrebbe benissimo, ma non sono emotivamente in una posizione tale da poter fare questa scelta adesso". Così Lindsey Vonn, in un'intervista, si racconta a distanza di due mesi e mezzo dall'infortunio occorsole durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice, che sui social prova a mostrarsi sorridente (poche ore fa una storia Instagram in cui fa un'acrobazia sulle stampelle, corredata dalla descrizione "mossa non approvata dal mio dottore"), si è aperta sulle difficoltà del momento. "Sono in modalità sopravvivenza, non ho mai provato dolori come questo - ha detto -. Ho almeno un anno e mezzo davanti a me prima di poter tornare al 100%. Poi non lo so, in realtà non ne ho ancora mai parlato col mio medico. Credo che lui voglia soltanto che io superi questa fase senza farmi ancora male".

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