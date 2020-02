Vettel promuove la SF1000: "Più veloce in curva, voglio il Mondiale"

FERRARI

E' positivo il primo bilancio dei test stagionali di Sebastian Vettel in vista dell'inizio della stagione di Formula 1. Nonostante il responso poco esaltante del cronometro, infatti, il pilota tedesco è soddisfatto della SF1000. "La sento decisamente migliorata in curva, soprattutto nelle curve veloci - ha spiegato -. Al momento però non possiamo dire dove siamo, c’è un sacco di lavoro da fare". "Io adoro guidare e sono qui per vincere il campionato", ha aggiunto. Quanto al rinnovo del contratto di Vettel con la Rossa è invece Binotto a parlare: "Seb resta la nostra prima opzione". Ferrari, testacoda per Vettel a Barcellona





















Sebastian Vettel a metà mattina dei testi a Barcellona perde il posteriore della sua Ferrari alla chicane rapida tra le curve 7 e 8, finisce nella ghiaia e va in testacoda,



























Ottimista e fiducioso. Così è apparso dunque Vettel dopo aver provato in pista la SF1000. "Siamo in grado di fare ottime monoposto, come quella del 2017 per esempio – ha spiegato –. Forse ci manca qualcosa nell’avere il miglior pacchetto complessivo, ma è anche vero che gli avversari sono molto forti e che la determinazione della squadra Ferrari e dei suoi piloti c’è tutta". A partire dal team principal del Cavallino. "La Mercedes è il team campione e ha la macchina di riferimento - ha spiegato Mattia Binotto -. Ma noi conosciamo i nostri obiettivi di lavoro e i test molto spesso non mostrano i reali valori in pista". " La nostra macchina è un deciso passo avanti e la vera graduatoria non si conoscerà prima di Melbourne", ha aggiunto.

