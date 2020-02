Formula 1, test Montmeló: Kubica davanti a tutti, Vettel sesto e in testacoda

F1 TEST

La seconda sessione di test Formula 1 sul circuito del Montmeló, in Catalogna, si apre con Robert Kubica davanti a tutti all'ora di pranzo. Il polacco gira con le gomme morbide C5 in 1:16.942, precedendo Alexander Albon e Lewis Hamilton, che hanno le dure (C2). La Ferrari di Sebastian Vettel chiude sesta pur montando i pneumatici medi C3: per il tedesco, che ha lavorato solo sull'assetto, anche un testacoda senza conseguenze.

Comincia l'ultima tre-giorni di test Formula 1 prima dell'inizio del Mondiale. Mercedes e Ferrari si studiano e si imitano per un corposo numero di giri, perlomeno sulla scelta delle gomme. Entrambe alla ricerca del giusto passo-gara, cominciano macinando chilometri con le gomme prototipo C2 (dure). Su questo tipo di pneumatico ci sono cinque decimi di differenza tra i due migliori giri di Hamilton e Vettel. Distanza che sale a sette decimi a parità di gomma dura C2: se Seb si ferma a 1:18.284, Lewis vola con un grande 1:17.562 ottenuto in chiusura di lavori mattutini.

Al Cavallino si concentrano esclusivamente sul setup, senza pensare al rilievo cronometrico, e le novità rispetto alla prima sessione riguardano l'ala posteriore a cucchiaio con carico medio e il cofano motore, leggermente variato nella sua parte terminale. Confermato invece il muso largo. Seb non cerca la prestazione ma intende provare gli aggiornamenti e accumulare dati preziosi, concludendo 82 giri (solo sei in meno di Hamilton). Il tedesco a metà lavoro perde il posteriore alla chicane rapida tra le curve 7 e 8, finisce nella ghiaia e va in testacoda, ripartendo immediatamente. Chiude al sesto posto, a +1.171 dal miglior tempo fatto segnare da Robert Kubica. Il polacco (1:16.942) va in time-attack con le gomme C5, le più morbide e prestazionali, dunque il suo tempo è da pesare con cautela.

Più che il primo posto del terzo pilota dell'Alfa Romeo, stupisce la seconda piazza di Alexander Albon con una Red Bull che per tre ore non è uscita dal box, presumibilmente per problemi tecnici. Il pilota thailandese in soli 28 giri trova il passo giusto e nel suo stint precede Hamilton di 12 millesimi a parità di gomma (C2). Discorso simile per Pierre Gasly, che però ha bisogno della morbida C4 per scalare la classifica (+0.620). Quinta la Racing Point di Lance Stroll, che a parità di gomma (ma forse con meno benzina) sta davanti alla Ferrari di circa tre decimi, confermando i progressi della vettura, anche se le modalità per come sono arrivati questi miglioramenti fanno discutere il paddock (è praticamente la Mercedes W10 verniciata di rosa). Chiudono la classifica Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz Jr. (McLaren), la Williams di Nicholas Latifi (motorizzata Mercedes e k.o. al propulsore, terzo problema del genere in questi test per i tedeschi) e la Haas di Romain Grosjean.



TEST F1 MONTMELÓ - I TEMPI DELLA MATTINA

1. Robert Kubica (Alfa Romeo), 1:16.942 (C5, 52 giri)

2. Alexander Albon (Red Bull), +0.608 (C2, 28 giri)

3. Lewis Hamilton (Mercedes), +0.620 (C2, 88 giri)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri), +0.831 (C4, 23 giri)

5. Lance Stroll (Racing Point), +0.845 (C3, 42 giri)

6. Sebastian Vettel (Ferrari), +1.171 (C3, 82 giri)

7. Daniel Ricciardo (Renault), +1.272 (C2, 53 giri)

8. Carlos Sainz Jr. (McLaren), +1.279 (C3, 46 giri)

9. Nicholas Latifi (Williams), +1.358 (C4, 48 giri)

10. Romain Grosjean (Haas), +1.728 (C3, 42 giri).