Vettel: "Non ho ancora deciso cosa farò nel 2021, ma sono ambizioso"

FORMULA 1

L'unica certezza è che nel 2021 non correrà con la Ferrari. Il futuro di Sebastian Vettel in Formula 1 finora è circondato solo da voci e indiscrezioni, ma nessun annuncio ufficiale. "Non ho ancora preso una decisione, non so nemmeno io cosa succederà. È importante trovare un ambiente adatto a me. Il lato finanziario non è affatto in primo piano. Sono ancora ambizioso, il motorsport è la mia vita", ha detot il redesco a una tv austriaca. F1, Bottas vince un GP da brivido in Austria Getty Images

Vedi anche Formula 1 Formula 1, Camilleri esalta Leclerc: "In Austria ha dato spettacolo" L'avventura di Maranello si è chiusa senza polemiche apparenti, anche se Vettel fa intendere che gli sarebbe piaciuto proseguire per cercare di vincere il campionato. "Gli ultimi cinque anni non hanno portato a quello che entrambe le parti si erano fissati come obiettivo. Tuttavia, sarebbe stata un'opzione per continuare a lavorare sull'obiettivo. Se decidi di chiudere la porta, non devi farlo con la speranza di riaprirla. Non ho alcun problema con la decisione che è stata presa e la accetto", ha concluso.

Vedi anche Formula 1 Leclerc regala alla Ferrari un debutto oltre le aspettative ma la Mercedes è lontana