Verstappen "vede" il poker consecutivo, missione disperata per Norris

Reduce dalla straordinaria vittoria nel Gran Premio del Brasile (dove tutto sembrava giocargli contro fino allo spegnimento del semaforo), a Verstappen peraltro non serve nemmeno mettere sull'asfalto una performance-monstre come quella paulista: Max completa con successo la missione-titolo sotto i riflettori del Nevada anche con una strategia per così dire più difensiva: chiudendo immediatamente al rivale se quest'ultimo si classifica tra la quarta e l'ottava posizione (in quest'ultimo caso senza mettere a segno il punto-bonus del giro più veloce del GP) ma anche con Lando nono al traguardo e lui decimo, anche nel caso in cui il pilota della McLaren segnasse il giro veloce. Relativamente a questa variabile "impazzita", per non lasciare nulla di intentato, va detto che McLaren ha a disposizione il solo Piastri per toglierlo a Red Bull, mentre i "Tori" possono nel caso contare su Sergio Perez e sui due piloti VISA Cash App RB Yuki Tsunoda e Liam Lwson.