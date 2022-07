F1, Verstappen: "Ungheria favorevole alle Ferrari, ma lotteremo". Hamilton: "La macchina sta crescendo"

FORMULA 1

Il campione del mondo lancia la sfida alle Rosse in vista del weekend dell'Hungaroring, il britannico della Mercedes fiducioso in vista del futuro

© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il GP d'Ungheria di Formula 1 potrebbe rivelarsi, sulla carta, favorevole alla Ferrari, ma Max Verstappen non vuole arrendersi: "In Ungheria saranno loro i favoriti, ma lotteremo. Il vantaggio nel Mondiale? Lavoro per vincere ogni gara e dare sempre il massimo". Tanta fiducia per Lewis Hamilton dopo il secondo posto in Francia: "L'affidabilità cresce, anche se per vincere serve ancora qualcosa in più a livello di prestazioni".

Ottimismo e quel pizzico di sfacciataggine che contraddistingue i grandi campioni. Max Verstappen si concede entrambe le cose nella conferenza stampa che inaugura il GP d'Ungheria e che lo vede parlare al fianco di Carlos Sainz, Lance Stroll, George Russell e Yuki Tsunoda, toccando diversi argomenti: dal Mondiale al ritiro di Sebastian Vettel, passando per il weekend in terra magiara. "L'Hungaroring sarà una pista difficile per noi - rivela il campione del Mondo in carica - soprattutto sul giro secco. Questa è una pista sulla quale la Ferrari potrebbe essere molto forte, ma ci sono dei fattori che vanno considerati: il meteo potrebbe favorirci, la pioggia ed altre condizioni rischiano invece di cambiare le carte in tavola. Ci sono tante incognite".

L'olandese della Red Bull parla anche dell'enorme vantaggio in classifica piloti. Un bottino di 63 punti su Leclerc che, però, non sembra distogliere Verstappen dall'obiettivo finale: "Non mi interessa del mio margine e dei tanti punti sui rivali, non ho mai pensato a queste cose. Voglio vincere ogni gara e dare il massimo in ogni weekend. Non mi rilasserò, neanche in vacanza". Infine, un pensiero sul ritiro a fine stagione di Sebastian Vettel: "Tutti invecchiamo e ad un certo punto ci ritireremo. Sono cose che capitano e credo che sia ora che si goda la sua famiglia, è giusto così. La Formula 1 occupa un periodo breve nella nostra vita, si lavora così tanto per il successo che si rischia di trascurare tutto il resto. Ora potrà recuperare il tempo perduto".

Il secondo posto di Le Castellet è sicuramente un'ottima notizia per Lewis Hamilton, che in Francia ha ottenuto il suo miglior risultato nel 2022. Il britannico della Mercedes, tuttavia, sa che la sua scuderia non è ancora pronta per tornare ad essere la migliore: "Stiamo intraprendendo la giusta direzione per quanto riguarda lo sviluppo della macchina. L'affidabilità sta crescendo, ma bisogna anche tenere conto che Ferrari e Red Bull rispondono e restano davanti a noi. A livello di prestazioni ci manca ancora qualcosa".

Il sette volte campione del Mondo non esclude la possibilità che la Mercedes possa aggiudicarsi un GP già alla fine del 2022, ma servirà qualche fattore esterno: "Vogliamo vincere, a Silverstone ci siamo andati vicini. Un nostro successo da qui ad Abu Dhabi, però, sarà eventualmente dovuto anche ad altro, e non perché siamo la migliore macchina del Mondiale. Siamo comunque fiduciosi per l'Ungheria, da domani vedremo a che livello saremo".