Red Bull, Marko: "Può succedere ancora di tutto, serve vincere 10-12 gare"

Nonostante il considerevole vantaggio in entrambe le classifiche a 10 gare dalla fine del Mondiale di F1, in casa Red Bull non vogliono dare nulla per scontato. Lo si evince anche dalle parole di Helmut Marko: "Vogliamo essere al top anche a Budapest - ha detto il super consulente del team austriaco in vista del GP di Ungheria - Può succedere ancora di tutto. Serve essere veloci e affidabili, penso che bisogna conquistare tra le dieci e le dodici gare in totale per avere una possibilità realistica di vincere il Mondiale. La Ferrari è molto competitiva quest'anno e anche la Mercedes sta prendendo slancio. Quello che abbiamo fatto finora non è abbastanza".