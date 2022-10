Verstappen torna sulla Honda di papà Jos

Max Verstappen ha fatto un tuffo nel passato di famiglia. "Oggi è stato un momento molto speciale tornare nell'auto in cui ero seduto da ragazzo quando mio padre guidava per la Honda. Soprattutto quando ci siamo resi conto di tutti i successi che abbiamo ottenuto insieme negli ultimi anni". Così il pilota della Red Bull, in un post su Instagram che lo ritrae mentre siede nell'abitacolo della Honda del padre Jos, a 20 anni di distanza. "Grazie Honda per aver reso possibile tutto questo, ci vediamo in pista questo fine settimana", ha aggiunto il leader del Mondiale di F1, in Giappone per il GP di Suzuka.