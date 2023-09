Verstappen, Suzuka rilancia l'inseguimento ai record di Schumacher

FORMULA 1

In Giappone è ripartita la rincorsa dell'olandese al record di passaggi sul podio consecutivi nell'arco di una stagione

© Getty Images Riparto da... zero! Con il ritorno alla vittoria nel Gran Premio del Giappone, Michael Verstappen ha riannodato a Suzuka il filo con la caccia a tutti i record della storia della Formula Uno. Lanciatissimo nella sua missione (alla quale lui non dà apparentemente peso...), il campione olandese che sta riscrivendo la storia dell'automobilismo aveva in particolare interrotto domenica 17 settembre a Singapore la rincorsa al primato dei podi consecutivi in una stagione attualmente (e a questo punto ancora a lungo) detenuto da Michael Schumacher a quota diciassette. Verstappen si è fermato a quattordici. Tutto da rifare, insomma ma SuperMax è già ripartito dal Giappone all'inseguimento di uno dei record più significativi.

© Getty Images

A dire la verità, togliendo l'aggettivo "consecutivo" al record di cui stiamo parlando, il fuoriclasse olandese che nel weekend del prossimo GP in Qatar potrebbe laurearsi campione del mondo per la terza volta di fila, ha già fatto meglio di Schumacher: diciotto volte sul podio nel 2021 su un totale di ventidue tappe. Senza però dimenticare che - negli anni in cui è Michael è stato attivo nella massima formula - il calendario iridato ha toccato quota venti Gp solo nella sua stagione d'addio: ci riferiamo al 2012, quando Schumi guidava la Mercedes (che non era certo quella che avrebbe iniziato a macinare titoli nell'era ibrida al via un paio di anni dopo) e la sua epopea con la Ferrari era finita da un pezzo.

Ampliando la materia, Michael prevale ancora su Verstappen per numero di passaggi sul podio - consecutivi, di nuovo - nell'arco di più stagioni: diciannove per il tedesco che - prima di salire sul podio stesso per tutti quanti i diciassette GP del Mondiale 2002 - lo aveva fatto anche negli ultimi due dell'anno prima. Interrotta come detto sopra dal weekend in tono minore di Marina Bay, la serie pluriennale di Max (quindici GP) era iniziata con la vittoria nel gran finale di Abu Dhabi 2022.

Resta da dire che, da qualsiasi punto di vista lo si osservi, il confronto pende dalla parte dell'olandese solo a livello di qualità assoluta: il record del tedesco è in qualche modo "sporcato" da un terzo posto al GP della Malesia di ventuno anni fa, laddove Verstappen non è mai sceso più in basso del secondo gradino del podio.