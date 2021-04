Verstappen: "Stupito anche io del mio sorpasso su Hamilton"

Semplicemente fantastico. Max Verstappen ha conquistato il GP a Imola con una partenza da urlo: "Il sorpasso a Hamilton? Mi sono sorpreso io stesso, abbiamo lavorato tanto per migliorare la partenza". L'olandese della Red Bull è al settimo cielo: È stata una bella sfida, molto difficile restare in pista ma ho gestito bene la gara. Ho avuto un piccolo spavento alla partenza nel riscaldare le gomme ma è andato tutto bene. Sono stato fortunato a non girarmi".