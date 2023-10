Verstappen: "Stagione indimenticabile, punto a vincere ancora". Hamilton: "Siamo tornati"

GRAN PREMIO MESSICO F1

Il tre volte iridato mette a segno una vitoria doppiamente da record ma non è ancora sazio

© Getty Images "Giornata incredibile: mi dispiace per il ritiro di Perez davanti ai suoi tifosi ma la gente è rimasta in tribuna ugualmente: sono stati tutti fantastici. Stiamo vivendo una stagione indimenticabile, il passo della nostra macchina è fenomenale. La strada è stata tutta in discesa dopo la partenza al comando. Abbiamo tentato una strategia diversa da quella dei nostri avversari ma la bandiera rossa non ci ha permesso di capire se avrebbe poi funzionato. Comunque è andata bene: ho vinto la sedicesima gara quest'anno. Ora punto alla diciassettesima, alla diciottesima... e così via". Max Verstappen riassume così una vittoria da record che gli permette di pareggiare i conti con Alain Prost ma a soli ventisei anni.

© Getty Images

"Devo ringraziare questo pubblico incredibile, ogni volta che veniamo in Messico sono gare bellissime. Tra l'altro mi sento fresco, non ho dovuto spingere tantissimo e questo è un gran risultato della squadra. Ci siamo ripresi bene dalle ultime performances poco brillanti. Non ero convinto della scelta delle gomme medie per la seconda metà del GP ma si è rivelata quella giusta".

Così rivive invece Lewis Hamilton un secondo gradino del podio che lo autorizza a mettere ancora nel mirino il ritorno alla vittoria entro l'anno. Delusione cocente invece per Sergio Perez che riporta la sua RB19 ai box dopo un solo giro. Il messicano racconta con grande onestà quanto accaduto al via:

"Forse sono stato un po ottimista ma lo spazio c'era e se uno non ci prova, è meglio che stia a casa. Non mi aspettavo che Leclerc insistesse. Non aveva spazio di manovra. L'ho visto ma ormai ero dentro e davanti a lui. È stato un incidente di gara: ci ho provato, mi è andata male. La macchina era compromessa: tre giri persi, era inutile continuare. Sono molto triste per il risultato e per tutti i tifosi che erano venuti qui ma sono anche fiero del mio team e di me stesso. Avevo fatto la mia miglior partenza dell'anno ma è andata così: sono le corse!" (Sergio Perez)