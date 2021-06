Verstappen: "Spero che sia l'anno giusto per vincere il Mondiale"

FORMULA 1

L'olandese della Red Bull sfida Hamilton: "Non gli invidio nulla, non credo sia più completo di me"

La vittoria a Monaco gli ha regalato anche la vetta della classifica di F1 e Max Verstappen spera di rimanere al comando fino al termine della stagione. "Spero che il 2021 possa essere ricordato come un anno bello. Ovviamente spero di finire davanti a tutti, ma non sono l'unico a sognare questo. Bisogna vivere il presente, so di dover essere veloce e dovremo lavorare duramente per tutta la stagione. So che in tanti stanno già lavorando per il 2022, ma noi abbiamo una buona opportunità già quest'anno e dovremo dare tutto", ha detto l'olandese della Red Bull.

Da battere, però, ci sarà un certo Lewis Hamilton. "Non invidio niente a nessuno - ha aggiunto a Sky - . Sono molto contento di chi sono, e sono fortunato ad essere in F1 e della vita che vivo. E non sono geloso o invidioso di qualcuno. Sono felice se qualcuno ha una vita bella ed e' bravo in cio' che fa. Vivo semplicemente la mia vita".

Impossibile, però, non mettere a confronto le due star del circus: Hamilton più completo, ma Max con più talento? "Non sono d'accordo, ma è la mia opinione... Sì, lui è più esperto. Ma questo non vuol dire che sia più completo. E' la mia opinione e non c'è bisogno che qualcun altro sia d'accordo con me".