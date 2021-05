Ferrari, Binotto sicuro: "Obiettivo ciclo vincente, ma serve pazienza"

QUI FERRARI

Il team principal della Rossa ha sottolineato che da Maranello si stanno gettando le basi per un futuro vincente

La pole di Charles Leclerc, i guai del monegasco e il sorriso per il podio di Carlos Sainz fanno ben sperare la Ferrari che ha un obiettivo chiaro in mente: dare il via a un ciclo vincente. Ma per arrivarci serve pazienza, parola di Mattia Binotto: "Si vede nella storia della Formula Uno, cicli vincenti si aprono solo dopo un periodo di costruzione e di pazienza. L’importante, da parte nostra, sarà portare avanti la voglia di vincere, di crescere come squadra". Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Foglio il team principal della scuderia di Maranello ha ricordato quanto di buono fatto dalla Ferrari negli ultimi anni in cui Mercedes ha fatto da padrona in F1: "Non bisogna dimenticare che la Ferrari è arrivata quattro volte seconda negli ultimi sei anni nel campionato costruttori, poi ricordo il 2017-18, quel mondiale che avremmo anche potuto vincere e che ci è sfuggito. Siamo stati gli unici a contendere il titolo alla Mercedes, che ha vinto in tutti questi anni".

"L’anno scorso è stato sicuramente difficile, ma è una squadra giovane, che sta crescendo. Ha tutti gli elementi per fare bene, ma serve pazienza. L’importante da parte nostra sarà portare avanti la voglia di vincere, di crescere come squadra, in tutti i settori. Per prepararci a un futuro che non sta nella singola vittoria- ha concluso Binotto-, ma in un ciclo vincente“.