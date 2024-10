Verstappen: "Soddisfatto": Norris: "Perché non mi hanno detto di cedere la posizione?"

Mi aspettavo di essere più competitivo. Non ho mai avuto il ritmo indispensabile per attaccare nelle curve, mancava bilanciamento: troppo sovrasterzo, non potevo frenare in profondità. Il podio è comunque un ottimo risultato. Nel corso di questo weekend abbiamo imparato tanto. Con Norris il confronto è stato duro, una bella battaglia ma... in questi casi non si può andare oltre la linea. Sulla manovra di Lando ho la mia opinione e me la tengo, lascio agli steward il loro lavoro". Dopo quelli della Sprint, Max Verstappen racimola altri punti nei confronti del suo rivale per il titolo al termine di un GP degli USA un po' sofferto ma appunto proficuo per l'olandese.