Verstappen si diverte con la Mustang e sogna la Bathurst 1000

Verstappen non è il primo pilota di F.1 ad essersi messo al volante della GEN3: lo hanno fatto prima di lui Liam Lawson, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Jack Doohan. E a proposito di Australia, nell'occasione c'è chi (e noi con lui) si è divertito nel fantasticare una futura "discesa in campo" (o meglio in pista) di Max proprio nel campionato australiano Supercars, o meglio nella mitica Bathurst 1000, il gioiello della corona della serie che scatta quest'anno tra poco più di un mese a Sydney (20-22 febbraio) e prevede una seconda tappa (nel formato SuperSprint) a Melbourne nel weekend del Gran Premio d'Australia.