F1, Verstappen vede il titolo: "Servirà il weekend perfetto"

RED BULL

In Giappone, l'olandese della Red Bull avrà il secondo match point per vincere il Mondiale: "Impariamo dagli errori di Singapore"

In Giappone, Max Verstappen avrà un'altra chance di vincere il suo secondo Mondiale di Formula 1: gli basterà un successo con giro veloce. Per l'olandese, però, bisognerà fare qualcosa di speciale: "Dovremo dare tutto - dice il pilota della Red Bull in conferenza stampa - e servirà il weekend perfetto, impariamo dagli errori di Singapore. Attenzione anche al tempo qui a Suzuka: potrebbe piovere e questo potrebbe rendere tutto più eccitante".

Vedi anche Formula 1 F1, la Fia rinvia al 10 ottobre le conclusioni sul budget cap della Red Bull Il Giappone potrebbe incoronare per la seconda volta Max Verstappen campione del Mondo di Formula 1. Per festeggiare, l'olandese della Red Bull dovrà vincere e assicurarsi il giro veloce: in questo caso, saranno ininfluenti i piazzamenti di Leclerc e Perez. In conferenza stampa, il detentore del titolo carica i suoi in vista del weekend di Suzuka: "Vedremo cosa succederà, di certo avremo bisogno di un weekend perfetto. Abbiamo l'opportunità di vincere il Mondiale qui e daremo tutto".

Ciò che si augura Verstappen è di non ripetere il deludente weekend di Singapore: "Impariamo dagli errori. Sappiamo tutti che non è andata bene, ma quest'anno abbiamo dimostrato di aver avuto altri ottimi fine settimana, quindi sappiamo come fare. Abbiamo avuto un venerdì povero in termini di giri a causa dei cambiamenti e ci siamo trascinati questo problema in gara. Si tratta anche di controllare il carburante: puoi parlarne per ore, ma se ti basta a fare cinque giri non puoi farne sei".

Vedi anche Formula 1 Verstappen torna sulla Honda di papà Jos Come Leclerc, anche Verstappen è entusiasta di tornare in terra nipponica: "Non vedo l'ora, questo Gp non è stato in calendario per anni ed è stato un peccato non lottare per il Mondiale qui l'anno scorso: i tifosi qui sono sempre così felici. Tornare qui con la Honda è ancora più speciale, speriamo in una grande gara. Tutto il Giappone ama la Formula 1, i sostenitori sono passionali e ognuno si veste nello stesso modo. L'intera cultura è speciale ed è bello essere qui".

L'olandese si unisce anche al coro di piloti amanti del tracciato: "Il circuito è molto vecchia scuola, ci sono molti angoli veloci, quindi dovrai costruire passo dopo passo in ogni sessione. Bisognerà anche fare attenzione al tempo, perché ho sentito che potrebbe piovere e questo potrebbe rendere le cose più interessanti".