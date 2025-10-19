Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 GP USA

Verstappen senza rivali ad Austin. Norris vince la sfida con Leclerc, Piastri nell'anonimato

Il campione olandese chiude imbattuto un fine settimana chiave nella sua rincorsa al vertice

di Stefano Gatti
19 Ott 2025 - 23:11
1 di 50
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Terza vittoria negli ultimi quattro Gran Premi per Max Verstappen che dopo Monza e Baku (e il secondo posto di Singapore) completa il suo en plein di Austin vincendo dalla pole il Gran Premio degli Stati Uniti, poco più di ventiquattro ore dopo il successo (ugualmente dalla pole) nella Sprint del COTA texano. Sul podio con il quattro volte campione del mondo olandese salgono Lando Norris e Charles Leclerc, protagonisti di una sfida a tratti molto ravvicinata e durata buona parte dei cinquantasei giri del diciannovesimo appuntamento del Mondiale, ma abbondantemente alle spalle del solitario dominatore della gara. A spuntarla alla fine è il pilota inglese che strappa la seconda posizione al ferrarista a quattro giri dal termine, portandosi a quattordici punti dal compagno di squadra Oscar Piastri, solo quinto al traguardo.

McLaren nettamente al di sotto delle aspettative su una pista a ruote ferme perfetta per le qualità delle MCL39 di Norris e Piastri, anche a causa del doppio ko del team diretto da Andrea Stella alla prima staccata della gara Sprint. Verstappen ne approfitta per riaprire - ora è... ufficiale - la corsa al titolo piloti grazie ad un capolavoro, realizzato alla sua maniera: da padrone assoluto della pista. Per Max sessantottesima vittoria della carriera e quinto successo stagionale. Il suo ritardo dalla vetta è adesso di "soli" quaranta punti (ma erano più di cento alla ripresa dopo la pausa estiva): 306 punti contro i 346 di Piastri e Norris è lontano ventisei punti.

Si ferma ai piedi del podio la prova di Lewis Hamilton con la seconda SF-25. Il sette volte campione del mondo precede lo spento Piastri, mai protagonista nell'arco dell'intero fine settimana. Il leader del Mondiale precede a sua volta George Russell con la Mercedes. Compromessa dopo soli sette giri a causa di un contatto con la Williams di Carlos Sainz la gara di Andrea Kimi Antonelli. Per il pilota italiano della Mercedes alla fine un anonimo piazzamento nella tredicesima casella dell'ordine d'arrivo, abbondantemente fuori dalla zona punti. La Casa tedesca lascia gli USA con un bottino di punti inferiore a quello della Ferrari che si riavvicina alle Frecce d'Argento nella corsa al secondo posto Costruttori.

formula 1
gp usa
austin

Ultimi video

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

I più visti di Formula 1

Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

Verstappen vince la Sprint di Austin dopo l'harakiri McLaren al via

 Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Impazza il mercato piloti: Leclerc-Hamilton salutano? E Verstappen...

Pole-bis per Verstappen ad Austin, seconda fila per Leclerc

Disastro McLaren nella Sprint di Austin

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:25
Fiorentina, Pradé: "Pioli? Se c'è uno da cacciare quello sono io"
23:16
Verstappen: "E ora così fino alla fine!" Norris: "Che fatica con Leclerc..."
23:16
Milan, Leao: "Luka ci aiuta a crescere". Modric: "Questo è il Rafa che vogliamo"
23:13
Biathlon, Vittozzi domina a Monaco di Baviera e fa suo il Loop One Festival
23:11
Verstappen non si ferma più: le foto del GP di Austin