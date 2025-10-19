Verstappen senza rivali ad Austin. Norris vince la sfida con Leclerc, Piastri nell'anonimato

McLaren nettamente al di sotto delle aspettative su una pista a ruote ferme perfetta per le qualità delle MCL39 di Norris e Piastri, anche a causa del doppio ko del team diretto da Andrea Stella alla prima staccata della gara Sprint. Verstappen ne approfitta per riaprire - ora è... ufficiale - la corsa al titolo piloti grazie ad un capolavoro, realizzato alla sua maniera: da padrone assoluto della pista. Per Max sessantottesima vittoria della carriera e quinto successo stagionale. Il suo ritardo dalla vetta è adesso di "soli" quaranta punti (ma erano più di cento alla ripresa dopo la pausa estiva): 306 punti contro i 346 di Piastri e Norris è lontano ventisei punti.