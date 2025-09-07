Logo SportMediaset
Verstappen senza rivali a Monza, podio completato da Norris e Piastri. Ferrari 4a con Leclerc

Il quattro volte campione olandese ridimensiona la McLaren a Monza, gara deludente per la Scuderia di Maranello

di Stefano Gatti
07 Set 2025 - 17:38
© IPA

© IPA

Dopo la terza pole position, Max Verstappen mette a segno la sua terza vittoria nel Gran Premio d'Italia con una performance impeccabile che lo ha visto tagliare per primo il traguardo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Giù dal podio la Ferrari: quarto posto per Charles Leclerc davanti a George Russell (Mercedes), sesto per Lewis Hamilton. Nona casella della classifica per Andrea Kimi Antonelli, autore suo malgrado di una cattiva partenza allo spegnimento del semaforo e poi penalizzato per aver spinto sull'erba alla Variante della Roggia Alexander Albon (Williams) che lo ha poi preceduto - insieme a Gabriel Bortoleto (Sauber) nell'ordine d'arrivo. A completare la top ten la Racing Bulls di Isack Hadjar che era preso il via dai box.

Per Verstappen si tratta anche della terza vittoria della stagione dopo quella del Gran Premio del Giappone e quella del GP dell'Emilia Romagna ad Imola. Due su due quindi per il quattro volete campione del mondo olandese quest'anno in Italia. Ai ferri corti con Norris subito dopo il via, Verstappen ha tagliato la Prima Variante e ha successivamente ceduto la prima posizione all'inglese della McLaren, per riprendersela già al quarto giro ed involarsi verso la vittoria. Gara riaccesa nel finale da un problema con la pistola per il cambio gomme al pit stop di Norris che ha perso la seconda posizione da Piastri. Su richiesta del ponte di domando McLaren, l'australiano ha ceduto la posizione a Lando. Con il secondo posto di Monza, Norris recupera tre punti nella classifica generale al compagno di squadra Piastri (ora il vantaggio di Oscta è di trentuno punti), che in gara non ha particolarmente brillato, se non per uno straordinario sorpasso su Leclerc all'esterno della prima curva di Lesmo nelle battute iniziali del GP. Ritiro a metà distanza per Fernando Alonso con una sospensione ko in seguito da un passaggio particolarmente hard sul cordolo in uscita dalla Variante Ascari. Non ha nemmeno preso il via Nico Hulkenberg, al quale la Sauber ha chiesto di riportare la monoposto ai box al termine del giro di ricognizione.

