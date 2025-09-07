Verstappen senza rivali a Monza, podio completato da Norris e Piastri. Ferrari 4a con Leclerc

Per Verstappen si tratta anche della terza vittoria della stagione dopo quella del Gran Premio del Giappone e quella del GP dell'Emilia Romagna ad Imola. Due su due quindi per il quattro volete campione del mondo olandese quest'anno in Italia. Ai ferri corti con Norris subito dopo il via, Verstappen ha tagliato la Prima Variante e ha successivamente ceduto la prima posizione all'inglese della McLaren, per riprendersela già al quarto giro ed involarsi verso la vittoria. Gara riaccesa nel finale da un problema con la pistola per il cambio gomme al pit stop di Norris che ha perso la seconda posizione da Piastri. Su richiesta del ponte di domando McLaren, l'australiano ha ceduto la posizione a Lando. Con il secondo posto di Monza, Norris recupera tre punti nella classifica generale al compagno di squadra Piastri (ora il vantaggio di Oscta è di trentuno punti), che in gara non ha particolarmente brillato, se non per uno straordinario sorpasso su Leclerc all'esterno della prima curva di Lesmo nelle battute iniziali del GP. Ritiro a metà distanza per Fernando Alonso con una sospensione ko in seguito da un passaggio particolarmente hard sul cordolo in uscita dalla Variante Ascari. Non ha nemmeno preso il via Nico Hulkenberg, al quale la Sauber ha chiesto di riportare la monoposto ai box al termine del giro di ricognizione.