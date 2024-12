Verstappen sconterà in Ruanda la punizione per la parolaccia detta a Singapore

Max Verstappen sconterà in Ruanda la sanzione inflittagli a novembre dalla Fia, dopo che si era lasciato sfuggire una espressione volgare per descrivere la propria Red Bull, nella conferenza stampa al Gran Premio di Formula 1 a Singapore. La prossima settimana il quattro campione del mondo dovrà recarsi nel Paese dell'Africa orientale per presenziare alla premiazione annuale della Federazione internazionale e, nell'ambito dell'evento organizzato dalla stessa, dovrà partecipare ad una delle iniziative di contorno.