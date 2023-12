Verstappen rivuole il Mugello: "Pista da pelo, mi piacerebbe tornarci"

© Getty Images

"Per me il Mugello, per via del suo disegno. Ha tante curve veloci e affrontarle con una formula uno è molto bello". In una recente puntata del podcast "Talking Bull", Max Verstappen risponde così alla domanda sull’autodromo che vorrebbe rivedere nel Mondiale. Scelta sorprendente? Mica tanto! Il tre volte campione del mondo non ha mai fatto mistero della sua predilezione per le piste cosiddette "old style" che vanno scomparendo dal calendario iridato. Una risposta che - nella sua estemporaneità e spontaneità - conferma lo "spessore" di Max, sempre più avviato ad un ruolo di "faro" della Formula 1 del quale non sembra peraltro curarsi più di tanto o proprio per nulla. A differenza, ad esempio, del suo predecessore (ormai tre anni fa) Lewis Hamilton nell'albo d'oro del Mondiale. Il singolo episodio (podcast/Mugello) dà modo di prendere atto - a più ampio raggio - della crescente autorevolezza di Max e al tempo stesso della sua (rinnovata) presa di distanze dalla direzione scelta dalla Formula 1 e dalla sua cabina di comando.