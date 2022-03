Verstappen-Red Bull: vicino al traguardo un rinnovo quadriennale... "alla Hamilton"

FORMULA 1

Secondo De Telegraaf il campione in carica avrebbe strappato alla Red Bull un supercontratto da fare invidia... a Hamilton.

di

Stefano Gatti

Il Mondiale deve ancora iniziare ma Max Verstappen ha già segnato un punto a proprio favore, anzi... cinquanta milioni. Di euro, s'intende! Già contrattualmente legato alla Red Bull fino al 2023, il pilota olandese si appresta a rimanere nel team che lo ha reso grande fino alla fine del Mondiale 2025, con un accordo quadriennale che - grazie alla sua ricchissima "dotazione" economica" - porta Verstappen sempre più vicino ad Hamilton. La sfida tra SuperMax ed il Re Nero è sempre più totale insomma.

Gli ultimi ritocchi al nuovo contratto sarebbero stati apportati ad inizio settimana nel quartier generale Red Bull di Milton Keynes. In caso di conferma ufficiale dei termini, Verstappen raddoppierebbe in pratica il suo attuale compenso e continuerebbe a correre per il suo attuale team fino al 2025 compreso. La scadenza non è casuale, perché a partire dal 2026 farà il suo ingresso sulla scena della Formula Uno una nuova generazione di power unit ed il possibile accordo tra Red Bull Powertrains e Porsche diventerebbe la chiave per un ulteriore prolungamento della permanenza in squadra di Verstappen che - non va dimenticato - nel 2026 avrà solo ventinove anni. Assicurarselo a così lungo termine, per la Red Bull significa anche e soprattutto toglierlo subito dal mercato e di fatto riproteggerersi da un... assalto Mercedes, nel caso di ritiro di Hamilton alla fine del 2022.