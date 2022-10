Verstappen, quattordicesima vittoria 2022, Hamilton e Perez sul podio, Ferrari nell'anonimato

GP MESSICO

Il campione olandese fa un altro passo nella storia del Mondiale

Nessun dubbio, nessuna discussione: Max Verstappen mette a segno dalla pole la quattordicesima vittoria stagionale, staccando Schumacher e Vettel che aveva eguagliato sette giorni fa ad Austin. Sul podio salgono con il bi-campione del mondo Lewis Hamilton e Sergio Perez, mentre quarto si classifica un deludente George Russell. Mai quanto la Ferrari, che non riscatta la performance sottotono delle qualifiche e chiude quinta con Carlos Sainz e sesta con Charles Leclerc, entrambi lontani da Mercedes ed a maggior ragione Red Bull.

© Getty Images

Ancora una dimostrazione di superiorità di Max Verstappen e della Red Bullnel terzultimo atto di un Mondiale che il pilota olandese ed il team austriaco (che ha appena perso il proprio fondatore e ispiratore) ha dominato con un crescendo impressionante, dopo aver riordinato le idee in seguito al bruciante avvio ferrarista. SuperMax respinge l'assalto delle Mercedes al via e si invola indisturbato ma senza strafare, gestendo. Hamilton desiste nel finale, sotto minaccia da parte di Perez, ed allora Verstappen sembra quasi sul punto di voltarsi indietro per vedere se sia rimasto qualcuno alle sue spalle... Non ci sarebbe stato nulla da fare per le Mercedes.

LA GARA

Verstappen scatta con la fionda e prende subito il comando, mentre Hamilton attacca Russell e lo supera. Ne approfitta anche Perez per guadagnare la terza posizione, mentre è bagarre tra i due ferraristi, ma Sainz tiene duro. Perde un paio di posizioni Bottas: da sesto in griglia ad ottavo nei primi giri, dietro ad Alonso. Molti duelli in pista ma pochi sorpassi nei primi dieci dei settantuno giri in programma: Verstappen davanti ad Hamilton, Perez, Russell, Sainz, Leclerc, Alonso, Bottas, Ocon e Norris. In testa, Verstappen gestisce con estrema regolarità nei passaggi e senza affanno la pressione delle Mercedes e del suo compagno di squadra Perez, mentre le Ferrari perdono inesorabilmente terreno, non sembrano aver “svoltato” rispetto alle deludenti qualifiche e sono al momento fuori dalla caccia al podio, oltretutto con Leclerc in difficoltà a tenere il passo di Sainz.

© Getty Images

Cinque secondi di penalità a Gasly per aver forza Stroll fuori dalla pista ad inizio gara. Il canadese di Aston Martin rientra ai box al 18esimo giro, passando dalle intermedie ad un treno di soft. Perez ai box al giro 24, da rosse a gialle ma qualche secondo perso nell’operazione (problemi con la posteriore destra). Verstappen dentro al giro 25: anche per lui intermedie. Max rientra davanti a Sainz! Leclerc da rosse a gialle al 29esimo giro, Hamilton il giro dopo: da intermedie a dure. Poi tocca Sainz che passa alle intermedie ma perde un secondo per un problema con la posteriore destra. Al comando Russell che non si è ancora fermato. Russell rientra al 34esimo giro e monta un treno hard. Metà gara: Verstappen precede Hamilton, Perez, Russell. Alonso e Bottas (che non sono ancora rientrati) davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc.

© Getty Images

Red Bull da soft a intermedie, Mercedes da intermedie a hard. Perez all’inseguimento di Hamilton, Sainz passa Alonso al 41esimo giro, il due volte iridato subito dopo ai box. Via radio i piloti Mercedes si lamentano entrambi della scelta del team di montare a mescola meno performante. Al 50esimo passaggio Verstappen “gestisce” Hamilton, Perez e Russell. Più staccati Sainz e Leclerc, poi le Alpine di Alonso e Ocon, mentre Bottas e Norris chiudono la top ten. Contatto tra Tsunoda e Ricciardo al giro 52. Ad avere la peggio è il giapponese che esce di pista, poi torna ed è costretto ad abbandonare. Dieci secondi di penalizzazione per l’australiano della McLaren che nel frattempo (con le soft) supera sia Bottas che il compagno di squadra Norris, salendo in nona posizione. Ocon e Ricciardo passano Alonso (in difficoltà) a dieci giri dal termine, poi l’australiano si mette dietro anche la Alpine di Ocon. Daniel grande protagonista nel finale del GP, al netto della penalizzazione sul suo tempo finale di gara… Alonso si ferma con problemi alla power unit al 65esimo giro: Virtual Safety Car. Non succede più nulla: Verstappen centra la quattordicesima vittoria del 2022 davanti ad Hamilton e Perz. Quarto è Russell, Sainz quinto davanti a Leclerc che deve accontentarsi di chiudere in sesta posizione il suo 300esimo GP. Ricciardo guadagna con un rush finale tutta sostanza i dieci secondi che gli servono per rimanere davanti ad Ocon e chiudere settimo davanti al francese, al compagno di squadra Norris (evento piuttosto raro quest'anno) ed a Valtteri Bottas che aggiunge un punto alla causa Alfa Romeo.