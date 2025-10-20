Verstappen prende il toro per le corna, Leclerc "El Grinta" nel rodeo con Norris

Mezzo punto in meno di Leclerc (nonostante l'ordine d'arrivo) perché Lando non solo non riesce a bruciare Verstappen al via (era oggettivamente molto difficile) ma si fa infilare dalla Ferrari, compromettendo così le sue chances di dare del filo da torcere all'olandese durante il GP. Strappa comunque otto punti al compagno di squadra Piastri e forse adesso l'inerzia è tutta dalla sua parte e - lo dice la sua storia - si tratta di un peso non indifferente da portare.