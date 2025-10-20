Verstappen prende il toro per le corna, Leclerc "El Grinta" nel rodeo con Norris

Tra i promossi di Austin anche i "peones" Tsunoda, Hulkenberg e Bearmandi Stefano Gatti
© Getty Images
MAX VERSTAPPEN: 10
Dieci oppure... quaranta, come i punti che separano Max dalla vetta del Mondiale Piloti dopo tre vittorie e un secondo posto nell'ultimo mese e mezzo. Pole position e vittoria nella Sprint, pole position e vittoria nel Gran Premio. C'è poco da discutere sul massimo dei voti ad un pilota trascinatore di un intero team.
LANDO NORRIS: 7
Mezzo punto in meno di Leclerc (nonostante l'ordine d'arrivo) perché Lando non solo non riesce a bruciare Verstappen al via (era oggettivamente molto difficile) ma si fa infilare dalla Ferrari, compromettendo così le sue chances di dare del filo da torcere all'olandese durante il GP. Strappa comunque otto punti al compagno di squadra Piastri e forse adesso l'inerzia è tutta dalla sua parte e - lo dice la sua storia - si tratta di un peso non indifferente da portare.
© Getty Images
OSCAR PIASTRI: 5
Non ne azzecca una nell'arco dell'intero fine settimana: l'ombra del pilota visto in azione fino al Gran Premio d'Olanda di fine agosto. Paga forse l'inesperienza specifica nella corsa al titolo ma rischia di pagarle un prezzo carissimo. Ammette senza problemi il fallimento della sua campagna texana ma lo fa con una mimica facciale all'insegna della rassegnazione. Nonostante tutto ci aspettiamo che tra pochi giorni in Messico torni al centro della scena.
© Getty Images
CHARLES LECLERC: 7,5
Ricostruisce giro dopo giro (e con lui la Ferrari tutta) un fine settimana iniziato tra mille spine. La battaglia in due tempi (anzi in due stint diversi) con Norris lo esalta ma non lo soddisfa fino in fondo, visto che a spuntarla in entrambi i casi è il rivale.
GEORGE RUSSELL: VOTO 5,5
Dov'è finito il dominatore del Gran Premio di Singapore? Paga il rendimento ondivago della Mercedes da un Gran Premio all'altro. Chiude quinto al capolinea di una prova monocorde (iniziata perdendo la posizione da Hamilton). Può consolarsi con il (si dice) principesco rinnovo biennale, che però non fa punteggio nelle nostre pagelle.
© Getty Images
LEWIS HAMILTON: VOTO 6
Resta giù dal podio ma onestamente con la SF-25 gemella e la McLaren davanti a lui a fare a ruotate sir Lewis non aveva alternative ad una gara senza infamia e senza onore. Quindi sufficienza piena ma nulla di più.
ANDREA KIMI ANTONELLI: VOTO 6
Incolpevole nell’aggancio con Sainz ma poco efficace nella rimonta dal fondo che lo porta solo alla tredicesima posizione finale. La sua W15 non era sicuramente in ordine, quindi la sufficienza la merita lo stesso.
CARLOS SAINZ: VOTO 6,5
Il giudizio in campo positivo tiene conto del bel terzo posto al traguardo della Sprint (dopo altrettanto buona qualifica) che salva il bilancio dello spagnolo nonostante la indigesta "frittata" domenicale con Antonelli. Un... incidente di percorso nel trend recente dello spagnolo, che resta positivo.
© Getty Images
NICO HULKENBERG: VOTO 6,5
L'incidente al via della Sprint vanifica una splendida qualifica e lo priva di una importante chance di raccogliere punti nel formato breve. Parte più indietro ma chiude meglio alla domenica, con un ottavo posto tutt'altro che disprezzabile al termine di una gara tutta sostanza.
YUKI TSUNODA: VOTO 6
Due volte settimo nell'arco di poco più di ventiquattro ore: il giapponese tira il fiato ma non basta ancora. Si tratta di un ruolino di marcia da ribadire con regolarità da qui ad Abu Dhabi.
OLIVER BEARMAN: VOTO 6,5
Penalizzato di dieci secondi nella Sprint per aver resistito ad un attacco di Antonelli (ancora lui) "sfuorando" i track limits nella Sprint, il pilota della Haas se la gioca molto meglio nel GP con il nono posto finale a sandwich tra due vecchie volpi come Hulkenberg e Alonso.