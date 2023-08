Verstappen: "Per la pole siamo messi bene". Perez: "Giornata positiva ma siamo tutti vicini"

© Getty Images

"Qualche problema di bilanciamento ma solo in un paio di curve. Per il resto sono contento del bilanciamento: siamo messi bene, gran potenziale. Per la pole sono fiducioso, dobbiamo solo sistemare qualcosina. Le Mclaren sono veloci in ogni condizione e in qualifica possono lottare con noi, vedremo.... Il pubblico qui è fantastico, tutte quelle tribune arancioni.... E poi non smettono mai di fare festa, anche tra una sessione e l'altra: fantastico". Business as usual per Max Verstappen che non si scompone davanti allo... sgambeto di Lando Norris e punta deciso ad eliminare la "macchia" nella giornata di sabato, di fatto prenotando la pole position.