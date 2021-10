Verstappen: "Noi aggressivi, non ero sicuro che avrebbe funzionato". Hamilton: "Loro in vantaggio questo weekend"

FORMULA 1

Strategia aggressiva e vincente ad Austin per l'olandese, il sette volte iridato fa buon viso a cattiva sorte.

"Abbiamo perso la posizione in partenza, dovevamo provare a fare qualcosa di diverso. Siamo stati aggressivi, non ero sicuro che avrebbe funzionato. Gli ultimi giri sono stati divertenti, sono andato un po' di traverso nelle curve. Sono felice di aver tenuto duro". Max Verstappen sintetizza così quello che sembra il successo fin qui più significativo di una stagione che assomiglia sempre di più a quella del primo titolo iridato, anche se Lewis Hamilton resta una minaccia molto concreta.

"Congratulazioni a Max, ha fatto un gran lavoro. Gara durissima, io sono partito bene, ho dato tutto, ma loro avevano un vantaggio questo weekend. Non potevo fare più di così. Ringrazio il team, gran lavoro in tutto questo weekend".

Deluso dal risultato di un Gran Premio che gli ha dato molto in passato e che lui considera come la sua seconda gara di casa, Hamilton si limita a dichiarazioni di rito e mastica amaro al termine di una gara che era per lui iniziata con uno scatto felino al semaforo, per poi arenarsi in un ritardo nella reazione alle mosse degli avversari purtroppo frequente quest'anno.

Sul terzo gradino del podio di Austin sale Sergio Perez che attribuisce in parte al gran caldo la sua performance comunque positiva, soprattutto perché il messicano (e lo si è visto nella rinuncia ad attaccare al via il proprio capitano, fuori pista nel duello iniziale con Hamilton) non poteva fare più di così.

"Non ho potuto bere per tutta la gara. Ha fatto tanto caldo, verso metà del secondo stint ha cominciato a diventare piuttosto difficile, perdevo forza. Per me e' stata la gara più dura di sempre a livello fisico".