RED BULL

L'olandese: "Buon equilibrio in macchina, sono felice". Perez: "Non il migliore dei venerdì"

Max Verstappen ha messo la sua firma sulle prove libre di Miami, anche se alle sue spalle le Ferrari si sono mostrate veloci, almeno sul giro secco."E' stata una buona giornata. Inizialmente ci stavamo abituando alla pista con il nuovo asfalto, che stava crescendo molto nel corso della giornata. È ancora piuttosto scivoloso fuori traiettoria ma sulla traiettoria va bene. Soprattutto abbiamo avuto un buon equilibrio in macchina, quindi sono felice. Ci sono ancora alcune cose che vogliamo guardare dall'oggi al domani, idealmente vogliamo essere più veloci in ogni curva, il che non è sempre possibile. Bisognerà vedere cosa farà il tempo, ma nel complesso è stata una giornata positiva", ha detto l'olandese della Red Bull.

Vedi anche Formula 1 Leclerc: "Buone sensazioni sul giro secco, ma per la gara ci manca qualcosa" Sulla stessa lunghezz d'onda il compagno di squadra Sergio Perez: "Le condizioni non sono eccezionali, in particolare l'aderenza nelle FP1, sembravano condizioni di pneumatici da bagnato. Ottenere una lettura in queste condizioni di scarsa aderenza è complicato, ma ci sono solo margini molto piccoli per assicurarci di apportare miglioramenti. Abbiamo provato alcune cose con il bilanciamento meccanico e penso che abbiamo imparato un bel po'. Non ho avuto il migliore dei venerdì. In uno dei miei giri veloci mi sono bloccato all'ultima curva e poi nel long run non penso che siamo riusciti a leggere troppo i giri che abbiamo fatto", ha commentato