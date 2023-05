PAROLA AI PROTAGONISTI

Inizio incoraggiante per la Ferrari a Miami, con il monegasco che guarda già al GP. Sainz: "Portato a termine il programma previsto"

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Buon inizio per la Ferrari a Miami, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e terzo tempo al termine della prima giornata di prove libere. Un risultato incoraggiante in vista di un weekend molto importante per Maranello. "Le sensazioni in macchina sono buone sul giro secco. Per quanto riguarda il passo gara invece ci manca ancora qualcosa rispetto ai nostri avversari e stiamo lavorando proprio si questo aspetto Vediamo cosa riusciamo ad ottenere sabato", ha dichiarato il monegasco al termine della giornata.

Analisi più tecnica, invece, per Carlos Sainz, che spera di ottenere in gara quanto seminato in prova. "Come previsto, quello di oggi a Miami è stato un venerdì di intenso lavoro, con temperature elevate e tanti giri completati. L'asfalto è molto diverso da quello dello scorso anno e quindi è stato importante prendere confidenza con le nuove condizioni della pista. Abbiamo portato a termine il programma concordato, provato tutte e tre le mescole a disposizione e raccolto molti dati da analizzare", le parole dello spagnolo.