Formula 1
F1 GP USA

Verstappen: "E ora così fino alla fine!" Norris: "Che fatica con Leclerc..."

Il pilota inglese della McLaren vede il bicchiere mezzo pieno

19 Ott 2025 - 23:16
© Getty Images

© Getty Images

MAX VERSTAPPEN

"Weekend davvero incredibile per noi! Sapevamo che non sarebbe stata semplice. Il nostro passo era molto simile a quello di Norris. Abbiamo fatto la differenza allungando subito nel primo stint, quando lui è rimasto bloccato dietro a Leclerc. Nella seconda parte di gara poi ho potuto gestire. Sono molto fiero di quello che abbiamo fatto qui come squadra. La corsa al titolo? Certo che ho una possibilità, ma dobbiamo fare weekend come questo da qui a fine campionato. Da parte non lascerò nulla di intentato, ci proverò fino alla fine".

LANDO NORRIS

"Ho impiegato troppo tempo a vincere la sfida con Leclerc. È stata una bella battaglia, lui si è difeso bene. Pensavo che avrei avuto vita più facile... ma non è stato così. Quando avevo le gomme più fresche di lui potevo spingere, poi però ho iniziato a faticare, mentre Charles ha trovato la sua costanza. Così ho preso un po' di distacco prima di riprovarci e finalmente passare".  

ANDREA STELLA (Team Principal McLaren)

"Adesso è una lotta a tre ma noi siamo ancora padroni del nostro destino e abbiamo ancora la macchina migliore e siamo certi di avere un buon vantaggio su alcune delle prossime piste del calendario".

formula 1
gp usa
austin
verstappen
norris
piastri
russell
antonelli

