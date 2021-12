Verstappen... consola: Hamilton: "Battaglia incredibile, Lewis è uno dei più grandi di sempre"

FORMULA 1

Alla serata di gala di fine anno della FIA il pilota olandese è stato ufficialmente incoronato Campione del Mondo.

di

STEFANO GATTI

Stella di prima grandezza alle premiazioni ufficiali della Federazione Internazionale dell'Automobile a Parigi, Max Verstappen ha ripercorso brevemente il cammino fatto per raggiungere la vetta del motorsport mondiale, riservando un pensiero speciale prima a papà Jos e poi a Lewis Hamilton: riconoscendo il valore assoluto dell'avversario (e quindi il proprio) e di fatto rinnovando la sfida alla prossima stagione.

“Diventare campione del mondo è stato la realizzazione del sogno di una vita intera. Tutto quello che verrà in più sarà un premio ulteriore. Naturalmente continuerò a dare il massimo per restare in Formula Uno per molti anni ancora. Naturalmente è bello essere chiamato campione del mondo ma al momento penso soprattutto al cammino fatto ed alle ore spese lavorando con mio papà per arrivare fin qui. È stata una stagione lunga e difficile e sono felicissimo di avere finalmente centrato il mio obiettivo. Spero di riuscire a ripetermi molto volte. La battaglia con Lewis è stata incredibile, lui è uno dei più grandi di sempre. Ci siamo spinti a vicenda. Alla fine dei conti, possiamo guardarci negli occhi e rispettarci e questa è la cosa più importante".

Protagonista assoluto della cerimonia parigina, il primo pilota olandese a laurearsi campione del mondo di Formula Uno non ha avuto modo di stringere la mano all'avversario di un'intera stagione, assente al pari del Team Principal Mercedes Toto Wolff che, in aperta polemica con la Federazione Internazionale per i fatti di Abu Dhabi, ha mandato a Parigi il DT del team James Allison, che ha ritirato la coppa per il titolo Costruttori che la Casa di Stoccarda ha vinto per l'ottavo anno consecutivo!

Otto titoli anche per Sebastien Ogier ed il suo navigatore Julien Ingrassia nel Mondiale Rally WRC. Uno strapotere, quello del binomio francese, che dura dal 2013 (con Volkswagen e Toyota) e che solo nel Mondiale 2019 fa Ott Tanak è riuscito ad interrompere.

Tra gli altri i piloti premiati al gala di Parigi il campione della Formula 2 Oscar Piastri (e pilota di riserva Alpine F.1 per il 2022) che il titolo lo ha messo al sicuro lo scorso fine settimana ad Abu Dhabi) ed il primo campione del mondo FIA di Formula E Nyck De Vries, olandese come Verstappen! Di due anni maggior di Max, il 26enne Nyck ha vinto al volante... della Mercedes!