Verstappen: "Concentrati su noi stessi, si può migliorare". Perez: "Cambiare marcia in qualifica"

FORMULA 1

Il campione in carica esibisce sicurezza, il suo compagno di squadra si sente sotto esame

© Getty Images "Ci siamo trovati a nostro agio ma va detto che queste macchine alle alte velocità vanno tutte bene. A me in particolare piace molto ma devo dire che sono a posto anche nelle sezioni più guidate. È stata una buona giornata, possiamo ancora migliorare ma siamo a posto, anche sul passo gara. Non siamo stati a guardare gli altri, pensiamo solo a noi stessi". Max Verstappen e la Red Bull in controllo nella prima giornata di provce del GP di Spagna. L'olandese punta dritto alla pole position ma è già tranquillo anche sul passo-gara. Il suo compagno di squadra ha il difficile compito di far dimenticare il GP da incubo di Montecarlo.

© Getty Images

"A Barcellona ci sono sempre cose nuove da provare. D'altra parte questa pista è la più rappresentativa per l'intero campionato: in un certo senso racchiude le caratteristiche di tutte le altre. Abbiamo raccolto molte informazioni: il tratto nuovo è più faticoso e credo che qualcuno tra noi farà fatica domenica nel Gran Premio. Nel complesso ci sono stati molti aspetti positivi nella nostra giornata ma noi dobbiamo pensare a cambiare marcia in qualifica: si tratta soprattutto di interpretare al meglio il comportamento degli pneumatici".

Da parte sua, Fernando Alonso si gode una giornata senza problemi, finta nella scia di Vertappen:

"Siano così vicini che bastano uno o due decimi per fare tanta differenza nelle posizioni. Abbiamo svolto tutto il programma, imparato bene le gomme. La pista è più lenta del previsto, ci sono margini di crescita. Siamo contenti degli aggiornamenti, vediamo però sabato quando tutti avranno i motori al massimo".

Rimasto fuori dalla top ten e alle spalle del compagno di squadra Russell, Lewis Hamilton si concentra sulle novità della pista del Montmelò e sulle implicazioni del nuovo layout.

"Non male, siamo in lotta, il più possibile. Direi che è stata però una giornata difficile. Abbiamo interpretato gomme e degrado, per cercare di capire meglio la nostra macchina. La pista nella nuova-vecchia configurazione è molto più veloce e io la preferisco nettamente. È molto più interessante ma sarà più difficile dal punto di vista del degrado-pneumatici".